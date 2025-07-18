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        Balıkesir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:33
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        Balıkesir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ hükümlüsü E.K'nin Gönen ilçesindeki adreste olduğunu tespit etti.

        Polis, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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