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        Gömeç'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:06
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        Gömeç'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kemalpaşa Mahallesi E87 kara yolunda seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 BAK 42 plakalı otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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