Gömeç'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi E87 kara yolunda seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 BAK 42 plakalı otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.
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