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        Balıkesir'de aranan 42 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 42 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:38
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        Balıkesir'de aranan 42 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 42 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

        Toplam 312 personelin katıldığı uygulamalarda 42 zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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