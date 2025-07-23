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        Balıkesir'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün başlayan arazi yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:51
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        Balıkesir'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün başlayan arazi yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Şirinçavuş Mahallesi'ndeki arazilerde dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sabaha kadar devam etti.

        Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, tarım arazilerinde ve zeytinliklerde hasar oluştuğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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