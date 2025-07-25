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        Erdek'in kırsal mahallesi turkuaz renkli deniziyle turist çekiyor

        FATİH ÇAPKIN - Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Turanköy Mahallesi, turkuaz renge sahip berrak deniziyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:15
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        Erdek'in kırsal mahallesi turkuaz renkli deniziyle turist çekiyor
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        FATİH ÇAPKIN - Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Turanköy Mahallesi, turkuaz renge sahip berrak deniziyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Balıkesir'in Marmara Denizi kıyısındaki ilçesi Erdek'in kuzeydoğusunda yer alan Turanköy, hem tarihi dokusuyla hem de doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

        Yaklaşık 100 yıl önce Yunanistan ve Yugoslavya'dan gelen mübadillerin yaşadığı 800 nüfuslu mahalle, sakin atmosferi ve son yıllarda artan turizm potansiyeliyle yaz döneminde nüfusunun 10 katını ağırlıyor.

        İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi büyükşehirlerden gelen ziyaretçiler, kamp alanlarında konaklayıp, mahalle halkının işlettiği pansiyonlarda kalıyor.

        Turanköy, yürüyüş yolları, bisiklet rotaları ve denize sıfır çam ormanlarıyla doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler ile günübirlikçilerin uğrak noktası haline geldi.

        Büyük bölümü zeytincilikle uğraşan mahalle halkı da son yıllarda artan turizm potansiyeli sayesinde alternatif kazanç sağlıyor.

        - "Misafirler burada rahat vakit geçiriyor"

        Mahalle Muhtarı İlker Dolan, AA muhabirine, Turanköy'ün Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer aldığını anımsattı.

        Bölgeye yaz aylarında çok fazla ziyaretçi geldiğini belirten Dolan, "Mahallede normal zamanda 700-800 kişi ikamet ederken yaz aylarında bu sayı yaklaşık 10 katına çıkıyor. Denizin ve yeşilin iç içe olması nedeniyle çok ilgi görüyor." diye konuştu.

        Dolan, Turanköy'de turizmin son yıllarda öne çıktığını ve gelir kaynağı olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

        "Biz coğrafi olarak İstanbul'un tam karşısındayız. Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde yer alıyoruz. Bölgede yaklaşık 20 yıldır bir hareketlilik var. Buraya gelip suyunu içen, bir daha ayrılmıyor. Hafta sonları nüfus 11-12 bini buluyor. Sahilde insan yoğunluğu oluşuyor."

        Ziyaretçilerin, Turanköy'de farklı aktiviteler de yapabileceklerini aktaran Dolan, "Bölgede kadınlara özel plajımız da var. İnsanlar buradaki denizi, oksijeni, temiz havayı çoğu yerde bulamaz. Ormanla iç içeyiz, piknik alanlarımız var. Misafirler burada rahat vakit geçiriyor. Buraya gelen misafirlerin çoğu yoğunluktan şikayetçi oluyor. 'Önceki yıllarda bu kadar kalabalık olmuyordu.' diye şikayette bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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