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        Balıkesir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        –Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:30
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        Balıkesir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        –Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, Bigadiç ilçesine bağlı Kayalıdere Mahallesi ile Sındırgı yolu üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, M.G. (63) idaresindeki 10 ZC 158 plakalı traktör ile Kayalıdere Mahallesi’nden Sındırgı istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen U.O. (21) yönetimindeki 01 ASP 158 plakalı otomobil sollama yaptığı sırada traktöre sağ ön bölgesinden çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada, traktörün arkasındaki sepet bölümünde yolcu olarak bulunan Ü.G. (53) ile ticari araçta yolcu olarak bulunan F.O. (19) ve R.U. (17) de hafif yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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