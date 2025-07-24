Balıkesir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

–Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bigadiç ilçesine bağlı Kayalıdere Mahallesi ile Sındırgı yolu üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.G. (63) idaresindeki 10 ZC 158 plakalı traktör ile Kayalıdere Mahallesi’nden Sındırgı istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen U.O. (21) yönetimindeki 01 ASP 158 plakalı otomobil sollama yaptığı sırada traktöre sağ ön bölgesinden çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada, traktörün arkasındaki sepet bölümünde yolcu olarak bulunan Ü.G. (53) ile ticari araçta yolcu olarak bulunan F.O. (19) ve R.U. (17) de hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.