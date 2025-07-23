Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Şirinçavuş Mahallesi'ndeki arazilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için 5 arazöz, 6 itfaiye, 5 su ikmal aracı, 1 helikopter ile müdahale ediliyor.
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