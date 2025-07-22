Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi defnedildi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki cemevine getirildi.

        Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu burada taziyeleri kabul etti.

        Törende helallik alındı, dualar edildi.

        Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi daha sonra Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü Ufuk Özcan'la imzaladı
        Ayvalıkgücü Ufuk Özcan'la imzaladı
        Gömeç'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Gömeç'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de TIR ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı
        Balıkesir'de TIR ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı
        Balıkesir'de çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akaryakıt tankerine çarpan tırın sürücüsü yarala...
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akaryakıt tankerine çarpan tırın sürücüsü yarala...
        Balıkesir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi; 27 yaralı
        Balıkesir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi; 27 yaralı