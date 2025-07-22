Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi defnedildi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki cemevine getirildi.
Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu burada taziyeleri kabul etti.
Törende helallik alındı, dualar edildi.
Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi daha sonra Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
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