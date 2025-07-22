Ayvalıkgücü Ufuk Özcan'la imzaladı

Yapılan resmi açıklamada, "Ayvalıkgücü ailesine hoş geldin Ufuk Özcan. Orta saha hattımıza önemli bir takviye. Yeni transferimiz Ufuk Özcan, önümüzdeki sezonda kırmızı-beyaz formamız için ter dökecek. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" denildi. Tecrübeli futbolcu kariyerinde Çekmeköyspor, Çatalcaspor, Alanya Kestelspor, Orduspor 1967, Arnavutköy Belediyespor ve 52 Orduspor FK formalarını terletti. Ufuk geçen sezon, 52 Orduspor FK'da 29 resmi maça çıkıp 2 kez gol sevinci yaşadı.

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, orta saha transferini tamamladı. Ayvalıkgücü geçen sezon 52 Orduspor FK takımında forma giyen Ufuk Özcan'ı kadrosuna dahil etti.

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