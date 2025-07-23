Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı.
BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı. Sanayi yatırım arazilerinin de etkilendiği yangına ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Erdek Körfezi’nin karşı kıyısında çıktı. İddiaya göre anız yakılmasının ardından alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Sanayi yatırım arazilerinin de etkilendiği yangında, alevler Çanakkale karayolu ile Erdek Körfezi arasında kalan zeytinlik alanlara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
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