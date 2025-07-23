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        Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:55
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        Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
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        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı. Sanayi yatırım arazilerinin de etkilendiği yangına ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Erdek Körfezi’nin karşı kıyısında çıktı. İddiaya göre anız yakılmasının ardından alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Sanayi yatırım arazilerinin de etkilendiği yangında, alevler Çanakkale karayolu ile Erdek Körfezi arasında kalan zeytinlik alanlara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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