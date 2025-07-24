Balıkesir'de serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu

Balıkesir'in Karesi ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu.

Kırsal Deliklitaş Mahallesi mevkisindeki gölete serinlemek için giren Efe Ahmet Özey (15) ve arkadaşı Poyraz Çapan (13) bir süre sonra kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD'dan 2 dalgıç ve 4 personel, itfaiyeden 4 dalgıç ve 1 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Özey ve Çapan'ın cesetlerine ulaşıldı.

Çocukların cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.