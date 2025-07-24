Balıkesir'de serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu
Balıkesir'in Karesi ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu.
Kırsal Deliklitaş Mahallesi mevkisindeki gölete serinlemek için giren Efe Ahmet Özey (15) ve arkadaşı Poyraz Çapan (13) bir süre sonra kayboldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD'dan 2 dalgıç ve 4 personel, itfaiyeden 4 dalgıç ve 1 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda Özey ve Çapan'ın cesetlerine ulaşıldı.
Çocukların cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
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