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        Balıkesir'de serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:10 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:21
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        Balıkesir'de serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu
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        Balıkesir'in Karesi ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu.

        Kırsal Deliklitaş Mahallesi mevkisindeki gölete serinlemek için giren Efe Ahmet Özey (15) ve arkadaşı Poyraz Çapan (13) bir süre sonra kayboldu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD'dan 2 dalgıç ve 4 personel, itfaiyeden 4 dalgıç ve 1 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda Özey ve Çapan'ın cesetlerine ulaşıldı.

        Çocukların cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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