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        Balıkesir'de AK Parti'li meclis üyesinin öldürülmesine ilişkin 14 gözaltı

        Balıkesir'de AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:50
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        Balıkesir'de AK Parti'li meclis üyesinin öldürülmesine ilişkin 14 gözaltı
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        Balıkesir'de AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksel'in dün saat 18.00 sularında Sakarya Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken araç içinden silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

        Açıklamada, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çok yönlü çalışma başlatıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Yürütülen soruşturma kapsamında aynı gün olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanıldığı tespit edilen ve şüpheliler tarafından saklanan araç bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen aralıksız çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 şüpheli şahıs saklandıkları bölgede takibe alınmış, kaçamayacaklarını anlayınca olayda kullanılan suç aleti silah ile birlikte jandarma birimlerimize teslim olmuşlardır. Tahkikat kapsamında gözaltında bulunan toplam 14 şüpheli şahıs ile ilgili işlemler Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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