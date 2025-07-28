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        Manyas'ta sağlık merkezi törenle açıldı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde sağlık merkezinin açılışı törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:05
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        Manyas'ta sağlık merkezi törenle açıldı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde sağlık merkezinin açılışı törenle yapıldı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlıkta en büyük reformlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştiğini söyledi.

        Susurluk Devlet Hastanesinin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını anlatan Ustaoğlu, "Sındırgı Hastanemiz bitti, yakında açılacak. Bölgeye hizmet veren Bandırma'ya 400 yataklı yeni bir hastane yapılıyor. Aile sağlığı merkezlerini saymıyorum bile." dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da Balıkesir genelinde eğitim ve sağlık alanında birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, "Biz bu şehrin dinamikleri olarak hizmetlerin hayata geçirilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemize ve Balıkesir'imize hizmet getirmek için milletvekillerimizle mücadele veriyoruz." diye konuştu.

        Açılışa AK Parti Balıkesir milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan ve Mustafa Canbey ile MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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