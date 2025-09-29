Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yayaya ve iki araca çarptı

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yayaya ve iki araca çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:46 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:46
        Balıkesir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yayaya ve iki araca çarptı
        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yayaya ve iki araca çarptı.

        İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, O.Z. idaresindeki 10 BM 911 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        Kaçan araç, bir süre sonra kontrolden çıkarak cadde üzerinde yürüyen Remziye Ç.'ye, ardından Burcu E. yönetimindeki 10 BEG 96 plakalı otomobile ve Sadettin D. idaresindeki 10 ZN 364 plakalı otomobile çarptı.

        Şüpheli O.Z, aracın kaldırıma çıkması sonucu polis ekiplerince yakalandı.

        Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Remziye Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

