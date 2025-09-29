Balıkesir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yayaya ve iki araca çarptı

Kaçan araç, bir süre sonra kontrolden çıkarak cadde üzerinde yürüyen Remziye Ç.'ye, ardından Burcu E. yönetimindeki 10 BEG 96 plakalı otomobile ve Sadettin D. idaresindeki 10 ZN 364 plakalı otomobile çarptı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yayaya ve iki araca çarptı.

