Balıkesir'de minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A. (62) yönetimindeki 10 BT 300 plakalı minibüs, Büyükdere-Kızıklı yolunda karşı yönden gelen M.G. (42) idaresindeki 10 AOJ 590 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, minibüsteki yolculardan Ş.A. (53) ve M.N.K. (66) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Burhaniye ve Havran'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
