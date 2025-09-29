Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:32 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Havran ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.A. (62) yönetimindeki 10 BT 300 plakalı minibüs, Büyükdere-Kızıklı yolunda karşı yönden gelen M.G. (42) idaresindeki 10 AOJ 590 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, minibüsteki yolculardan Ş.A. (53) ve M.N.K. (66) yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Burhaniye ve Havran'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yayaya ve iki araca çarp...
        Balıkesir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yayaya ve iki araca çarp...
        Balıkesir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Balıkesir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Balıkesir'de temizlik yaptığı çatının çökmesi sonucu düşen işçi hayatını ka...
        Balıkesir'de temizlik yaptığı çatının çökmesi sonucu düşen işçi hayatını ka...
        Balıkesirspor'u yeni kural yaktı, yönetim kongre kararı aldı
        Balıkesirspor'u yeni kural yaktı, yönetim kongre kararı aldı
        Manyas'ta çeltik hasadı başladı
        Manyas'ta çeltik hasadı başladı
        Sındırgı'da düğün salonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Sındırgı'da düğün salonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü