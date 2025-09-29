Balıkesir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Ağır yaralanan Eroğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akçay Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde büfe işleten Hasan Eroğlu (44) ile kendisine rahatsızlık verdiği öne sürülen T.Y. (34) arasında tartışma çıktı.

