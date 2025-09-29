Balıkesir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Akçay Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde büfe işleten Hasan Eroğlu (44) ile kendisine rahatsızlık verdiği öne sürülen T.Y. (34) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y, cebinden çıkardığı bıçakla Eroğlu'nu yaraladı.
Ağır yaralanan Eroğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.