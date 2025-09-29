Bandırmaspor Başkanı Karakoyun'dan basın toplantısı düzenledi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Başkanı Murat Karakoyun, yöneticilere yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Karakoyun, kulüp yöneticileriyle Onur Göçmez Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Bazı kişilerin yöneticilere yönelik eleştirilerine tepki gösteren Karakoyun, "Bir lirası nasip olmamış insanlar yönetici arkadaşlarımıza eleştiriler yapıyorlar. Bu insanların çoluğu, çocuğu var. Bandırmaspor canımız, kanımız. Bandırmaspor için bitmeyen bir yolculuğumuz var. Bandırmaspor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Biz, bize göre başarılıyız, aynı yönetimle devam ediyoruz. Bizi eleştirenlerin dertleri nedir bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Karakoyun, kulübün mali şeffaflığına da vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bandırmaspor’un bir lirasını bir kişiye yedirmem, duyarsanız yarın istifa ederim. Biz birlik olalım istiyoruz. Ben hasta yatağımdan kalkıp geliyorum. Eleştirmek çok kolay. 10-15 kişi bizi eleştiriyor, diğer Bandırmaspor taraftarının suçu ne? Biz ilçe olmamıza rağmen camia ve takım olarak büyüğüz."