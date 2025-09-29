Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırmaspor Başkanı Karakoyun'dan basın toplantısı düzenledi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Başkanı Murat Karakoyun, yöneticilere yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:41 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:43
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Başkanı Murat Karakoyun, yöneticilere yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

        Karakoyun, kulüp yöneticileriyle Onur Göçmez Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

        Bazı kişilerin yöneticilere yönelik eleştirilerine tepki gösteren Karakoyun, "Bir lirası nasip olmamış insanlar yönetici arkadaşlarımıza eleştiriler yapıyorlar. Bu insanların çoluğu, çocuğu var. Bandırmaspor canımız, kanımız. Bandırmaspor için bitmeyen bir yolculuğumuz var. Bandırmaspor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Biz, bize göre başarılıyız, aynı yönetimle devam ediyoruz. Bizi eleştirenlerin dertleri nedir bilmiyorum." ifadesini kullandı.

        Karakoyun, kulübün mali şeffaflığına da vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "Bandırmaspor’un bir lirasını bir kişiye yedirmem, duyarsanız yarın istifa ederim. Biz birlik olalım istiyoruz. Ben hasta yatağımdan kalkıp geliyorum. Eleştirmek çok kolay. 10-15 kişi bizi eleştiriyor, diğer Bandırmaspor taraftarının suçu ne? Biz ilçe olmamıza rağmen camia ve takım olarak büyüğüz."

        Başkan Karakoyun, ilçedeki iş insanlarının takıma destek olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

