Manyas'ta kadın kooperatifi huzurevi sakinlerini ağırladı
Balıkesir Huzurevi sakinleri Manyas Kadın Kooperatifi'nin konuğu oldu.
İlçeye bağlı kırsal Eskiçatal-Haydar Mahallesi'nde bulunan kadın kooperatifinde misafir edilen huzurevi sakinlerine Manyas Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü üyeleri güzel bir gün yaşattı.
Manyas Kaymakamı Coşkun Topuz ve kooperatif yetkilisi Ayşe Pala ve kooperatif yönetimi konuklarla ilgilendi.
Topuz, huzurevi sakinleriyle sohbet edip emekli öğretmen İsmet Dural'dan "15 Temmuz" adlı şiiri dinledi.
Programa, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Cumhuriyet savcıları Hakan Aydoğdu ve Muhammed Burak İş, hakimler Mert Fırat Bozkurt ve Hüseyin Tuğrul Yıldırım ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akkoyun katıldı.
