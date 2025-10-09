Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyas'ta kadın kooperatifi huzurevi sakinlerini ağırladı

        Balıkesir Huzurevi sakinleri Manyas Kadın Kooperatifi'nin konuğu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:33 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:34
        Manyas'ta kadın kooperatifi huzurevi sakinlerini ağırladı
        Balıkesir Huzurevi sakinleri Manyas Kadın Kooperatifi'nin konuğu oldu.

        İlçeye bağlı kırsal Eskiçatal-Haydar Mahallesi'nde bulunan kadın kooperatifinde misafir edilen huzurevi sakinlerine Manyas Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü üyeleri güzel bir gün yaşattı.

        Manyas Kaymakamı Coşkun Topuz ve kooperatif yetkilisi Ayşe Pala ve kooperatif yönetimi konuklarla ilgilendi.

        Topuz, huzurevi sakinleriyle sohbet edip emekli öğretmen İsmet Dural'dan "15 Temmuz" adlı şiiri dinledi.

        Programa, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Cumhuriyet savcıları Hakan Aydoğdu ve Muhammed Burak İş, hakimler Mert Fırat Bozkurt ve Hüseyin Tuğrul Yıldırım ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akkoyun katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

