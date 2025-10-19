Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 18:33 Güncelleme: 19.10.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Dün akşam saatlerinde Balıkesir-İzmir kara yolunun Pamukçu Mahallesi mevkisinde polis otomobiliyle çarpışan ve yaralanan otomobilin sürücüsü Ahmet Ali K, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ahmet Ali K'nin cenazesinin, Savaştepe ilçesine bağlı Yukarıdanişment Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

        Kazada yaralanan polis memuru Barbaros A. ile diğer otomobildeki Nadide K'nin tedavileri devam ediyor.

        - Olay

        Barbaros A. idaresindeki 10 A 5945 plakalı polis otomobili, Balıkesir-İzmir kara yolunun Pamukçu Mahallesi mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Ali K. yönetimindeki 35 VU 649 plakalı otomobille çarpışmış, kazada polis memuru Barbaros A. ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Ali K. ve eşi Nadide K. yaralanmıştı.

        İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        "6-7 gol atabilirdik!"
        "6-7 gol atabilirdik!"
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor

        Benzer Haberler

        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...
        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...
        Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 2-0
        Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 2-0
        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...
        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...
        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yeniden seçildi
        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yeniden seçildi
        Balıkesir'de polis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de polis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...
        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...