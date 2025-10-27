Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'deki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 22:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:30
        Balıkesir'deki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Yenimahalle Yeni Cami Sokak'ta, İ.E.Ş. idaresindeki 10 PL 136 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 16 KGD 34 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücülerinden İ.E.Ş. ağır yaralanırken E.A. yara almadan kurtuldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralı İ.E.Ş. sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        

