Balıkesir'deki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Yenimahalle Yeni Cami Sokak'ta, İ.E.Ş. idaresindeki 10 PL 136 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 16 KGD 34 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücülerinden İ.E.Ş. ağır yaralanırken E.A. yara almadan kurtuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralı İ.E.Ş. sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.