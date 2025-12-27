Balıkesir Sındırgı'da kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin en yüksek noktası olan 1769 rakımlı Ulus Dağı'nın zirvesinde kar yağışı görüldü.
Hava sıcaklığının düşmesinin ardından başlayan yağışla Ulus Dağı'nın zirvesi kar örtüsüyle kaplandı.
