Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 60-53 mağlup etti.
Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 28-19 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında oyuna dengeyi getirerek öne geçmeyi başaran Balıkesir ekibi, karşılaşmadan 60-53 galip ayrıldı.
