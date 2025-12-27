Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 60-53 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 18:44 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:44
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 60-53 mağlup etti.

        Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 28-19 önde tamamladı.

        Maçın ikinci yarısında oyuna dengeyi getirerek öne geçmeyi başaran Balıkesir ekibi, karşılaşmadan 60-53 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

