Balıkesir'de şiddetli rüzgar hasar yol açtı
Balıkesir'in Havran ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çam ve zeytin ağaçları kökünden söküldü, bazı işletmelerde hasar oluştu.
Kırsal Eseler Mahallesi Hayrettin Saral, bir anda etkili olan rüzgarın bir işletmeye ve ağaçlara zarar verdiğini anlattı.
Yetkililerin, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.