        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda, olası afet durumlarına hazırlık kapsamında deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:12
        Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda, olası afet durumlarına hazırlık kapsamında deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

        Tatbikatta havalimanı binası enkazının altından kurtarma ve yangına müdahale senaryoları uygulandı. Senaryo gereği Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

        Enkaz altında kalan yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalarda, akustik dinleme cihazları ve yılan kamera gibi teknolojik ekipmanlar kullanılarak enkaz altındaki kişilerin tam konumları hassasiyetle tespit edildi.

        Titizlikle yürütülen kurtarma operasyonu sonucunda enkaz altından çıkarılan yaralılar, hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek tıbbi müdahaleleri sağlandı. Hayatını kaybedenler ise cenaze nakil aracı ile en yakın morga transfer edildi.

        Tatbikat senaryosu gereği ekipler, depremin ardından çıkan yangına da müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü.

        Tatbikata, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Körfezi Gruplar Amirliği ve Edremit Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü de destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

