Öğretmenlere "Balıkesir pullusu" tanıtıldı

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü, coğrafi işaretli nakış tekniği olan "Balıkesir pullusu"nu öğretmenlere tanıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi'nin ilk etkinliği olan "Altın Tellerin Dansı: Balıkesir Pullusu Tanıma ve İşleme Atölyesi" Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Enstitü Müdürü Süreyya Eray, atölye öncesinde bilgilendirmede bulundu.

"Balıkesir pullusu"nun tanıtıldığı atölyeye, Balıkesir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Betül Yıldız, Öğretmen Akademileri Koordinatörü Hilal Şen ve diğer ilgililer ile öğretmenler ve usta öğreticiler katıldı.