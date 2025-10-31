Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

        –Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı, ağır hasarlı yapılarda ise kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 21:11 Güncelleme: 31.10.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı, ağır hasarlı yapılarda ise kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor.

        Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki 2 depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin ilçedeki saha çalışmaları sürüyor.

        Yapılan incelemelerin ardından Balıkesir Caddesi, Akhisar Caddesi ve İbiler Caddesi'nde 2,4 ve 5 kattan oluşan ağır hasarlı toplam 9 bina ile 2 metruk binanın kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

        Yıkım çalışmalarına Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.

        Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        6,1'lik depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kurulumu aralıksı...
        6,1'lik depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kurulumu aralıksı...
        Depremin merkezi Sındırgı'da cuma namazı Şerifpaşa Meydanı'nda kılındı
        Depremin merkezi Sındırgı'da cuma namazı Şerifpaşa Meydanı'nda kılındı
        Üst üste depremler yaşayan Sındırgı esnafından borç ödemelerinin ertelenmes...
        Üst üste depremler yaşayan Sındırgı esnafından borç ödemelerinin ertelenmes...
        Öğretmenlere "Balıkesir pullusu" tanıtıldı
        Öğretmenlere "Balıkesir pullusu" tanıtıldı
        Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştiri...
        Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştiri...