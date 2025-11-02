Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 19:26 Güncelleme: 02.11.2025 - 19:26
        İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Umut Sanduk idaresindeki 45 ART 109 plakalı otomobil, Karesi Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü Umut Sanduk, eşi Fatmanur Elzem Sanduk ve çocukları Alara ile Kumsal Sanduk yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan anne Fatmanur Elzem Sanduk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

