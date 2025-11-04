Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 26 firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 26 firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 04.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:32
        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 188 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

