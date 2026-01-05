Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:32 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:36
        Aralarında alacak nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Erol G. (25) ve Yaşar A. (31) ile Serkan İ. (28) ve Polat İ. (26) İbrahimce Mahallesi Taşlık Yeni Yol Caddesi'nde karşılaştı.

        İki grup arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan İ. ve Polat İ, yanlarında bulunan tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

        Açılan ateş sonucu Erol G. ve Yaşar A. bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıda kullanılan tüfeği ele geçirirken, kimlikleri tespit edilen firari şüpheliler Serkan İ. ve Polat İ'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

