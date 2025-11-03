Habertürk
Habertürk
        Balıkesir Haberleri

        Kastamonu'da uçurumdan düşen aracında ölü bulunan imamın cenazesi defnedildi

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uçurumdan düşen otomobilinin içerisinde ölü bulunan imam İlker Topaloğlu'nun cenazesi memleketi Balıkesir Havran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:49 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:49
        Kastamonu'da uçurumdan düşen aracında ölü bulunan imamın cenazesi defnedildi
        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uçurumdan düşen otomobilinin içerisinde ölü bulunan imam İlker Topaloğlu'nun cenazesi memleketi Balıkesir Havran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsi işlemleri tamamlanan İlker Topaloğlu'nun (28) cenazesi, memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine gönderildi.

        Genç imam için Havran'ın kırsal Hallaçlar Mahallesi'ndeki cenaze törenine Topaloğlu'nun ailesi ve yakınları ile Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, mesai arkadaşları, çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kılınan namazın ardından Topaloğlu'nun naaşı, Hallaçlar Mezarlığı'na defnedildi.

        İlçeye bağlı Güneşli köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu, 1 Kasım'da ikametinden ayrılmıştı. Topaloğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Karadan ve denizden sürdürülen aramalar sonucu İnebolu Yakaboyu Mahallesi İskele mevkisinde yaklaşık 50 metrelik uçurumdan deniz kenarındaki taşlık alana düşen otomobilin içerisinde genç imamın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        

