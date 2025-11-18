Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

        Balıkesir'de yoldan çıkarak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:38 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:38
        Balıkesir'de yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
        Balıkesir'de yoldan çıkarak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Gönen, Biga karayolu üzerindeki kazada 10 CFK 08 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü dahil araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

