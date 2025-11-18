Balıkesir'de yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
Balıkesir'de yoldan çıkarak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Gönen, Biga karayolu üzerindeki kazada 10 CFK 08 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü dahil araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
