Yüksekten düşerek damağı yarılan kedi nadir uygulanan teknikle tedavi edildi

İLKAN TOPRAK - Bolu'da yüksekten düşme sonucu damağında yarık oluşan ve beslenme sorunu yaşayan "Süslü" isimli kedi, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinde dünyada nadir uygulanan teknikle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Geçen yıl yüksekten düşerek damağından yaralanan ve 6 cerrahi operasyon geçiren 4 yaşındaki "Süslü" isimli kedinin iyileşmemesi üzerine sahibi Kübranur Eraslan, tedavi arayışına girdi.

Araştırmaları sonucunda benzer durumda olan bir kedinin Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi edildiği bilgisine ulaşan Eraslan, fakülte yetkilileriyle irtibat kurarak Süslü'yü Balıkesir'e getirdi.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksen Ayalp ve ekibince "septal buton" tekniğiyle ameliyat edilen kedi, yeniden rahatça beslenmeye başladı.

Prof. Dr. Ayalp, AA muhabirine, fakülte bünyesindeki doğum, dahiliye ve cerrahi kliniklerinde çok sayıda hayvanı tedavi ettiklerini söyledi.

Bolu'dan getirilen Süslü'nün geçen yıl yüksekten düşme sonucu damağında delik oluştuğunu belirten Ayalp, "Farklı kliniklerde 6 defa ameliyat edilmiş ancak iyileşme sağlanamamış. Bu tip vakalarda tekrarlayan cerrahiler dokunun iyileşmesini daha da zorlaştırabiliyor. Sahibi bizim daha önce uyguladığımız tekniği medyadan görerek bize başvurdu." diye konuştu.

Ayalp, damak yarığı vakalarında cerrahi yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda alternatif bir çözüm geliştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Septal buton adını verdiğimiz bu teknik, Türkiye'de ilk kez geçen yıl ekim ayında tarafımızca uygulandı. Dünyada literatürde yalnızca 5 örneği vardı. Normalde insanlarda burun boşluğuna kullanılan silikon malzemeyi biz damak boşluğuna yerleştiriyoruz. Böylece delik kapatılıyor ve gıdaların burun boşluğuna ya da akciğerlere kaçması engelleniyor."

- "Normal şekilde yiyip içebiliyor"

Operasyonun kısa sürdüğünü ve kedinin aynı gün taburcu edildiğini belirten Ayalp, "Şu anda hastamız normal şekilde yiyip içebiliyor. Burun boşluğuna gıda veya su kaçışı söz konusu değil. İlk bir hafta bazı hayvanlarda materyale alışma süreci olabilir ancak şu an için sorun görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Ayalp, tekniğin diğer veteriner hekimler tarafından da kullanılmaya başlandığını anlatarak, "Bu yöntemi şimdiye kadar yaklaşık 10 hastada uyguladık. Bunun dışında Yalova ve çeşitli illerden hekim arkadaşlarımız da bizden bilgi alarak kendi vakalarında tekniği uyguladı. Tatvan'daki bir meslektaşımıza da çevrim içi uygulama adımlarını anlattım ve onlar da başarılı bir sonuç elde etti." bilgisini verdi.