Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan dernek başkanı yaralandı
Balıkesir'de Edremit Körfezi Sportif Amaçlı Balıkçı Teknesi ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Zafer Soykara, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Edremit ilçesine bağlı Soğanyemez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan Soykara'nın yanına bir otomobil yaklaştı.
Daha sonra araçta bulunan zanlılar, Soykara'ya silahla ateş etti.
Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırıda ayağından yaralanan dernek başkanı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra beyaz renkli bir otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
