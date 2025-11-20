Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan dernek başkanı yaralandı

Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra beyaz renkli bir otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Daha sonra araçta bulunan zanlılar, Soykara'ya silahla ateş etti.

Edremit ilçesine bağlı Soğanyemez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan Soykara'nın yanına bir otomobil yaklaştı.

