        Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan dernek başkanı yaralandı

        Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan dernek başkanı yaralandı

        Balıkesir'de Edremit Körfezi Sportif Amaçlı Balıkçı Teknesi ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Zafer Soykara, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Giriş: 20.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:17
        Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan dernek başkanı yaralandı
        Balıkesir'de Edremit Körfezi Sportif Amaçlı Balıkçı Teknesi ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Zafer Soykara, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Edremit ilçesine bağlı Soğanyemez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan Soykara'nın yanına bir otomobil yaklaştı.

        Daha sonra araçta bulunan zanlılar, Soykara'ya silahla ateş etti.

        Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Silahlı saldırıda ayağından yaralanan dernek başkanı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra beyaz renkli bir otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

