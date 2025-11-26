Balıkesir'den kısa kısa
Balıkesir'de jandarma ekipleri açtığı stantta 225 kadına KADES uygulamasını tanıttı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde stant açtı.
KADES uygulamasını tanıtan ekipler, kadınlara karanfil de dağıttı.
- Okul servisleri denetlendi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması tarafından 17-23 Kasım tarihleri arasında okul servis araçlarına denetim yapıldı.
Jandarma ekiplerince 277 okul servisi denetlendi, 5 okul servisi sürücüsüne eksikleri sebebiyle idari para ceza kesildi.
Jandarma asayiş timlerince de okul ve yurtlarının yakın çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 2 bin 396 kişi sorgulanırken, 1154 araç ve 110 umuma açık yer denetlendi.
Ayrıca öğrencilere yönelik okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları konusunda 302 öğrenciye, trafik eğitimi verildi.
