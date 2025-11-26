Balıkesir'den kısa kısa

Ayrıca öğrencilere yönelik okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları konusunda 302 öğrenciye, trafik eğitimi verildi.

Jandarma asayiş timlerince de okul ve yurtlarının yakın çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 2 bin 396 kişi sorgulanırken, 1154 araç ve 110 umuma açık yer denetlendi.

