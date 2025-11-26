Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'den kısa kısa

        Balıkesir'de jandarma ekipleri açtığı stantta 225 kadına KADES uygulamasını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de jandarma ekipleri açtığı stantta 225 kadına KADES uygulamasını tanıttı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde stant açtı.

        KADES uygulamasını tanıtan ekipler, kadınlara karanfil de dağıttı.

        - Okul servisleri denetlendi

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması tarafından 17-23 Kasım tarihleri arasında okul servis araçlarına denetim yapıldı.

        Jandarma ekiplerince 277 okul servisi denetlendi, 5 okul servisi sürücüsüne eksikleri sebebiyle idari para ceza kesildi.

        Jandarma asayiş timlerince de okul ve yurtlarının yakın çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 2 bin 396 kişi sorgulanırken, 1154 araç ve 110 umuma açık yer denetlendi.

        Ayrıca öğrencilere yönelik okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları konusunda 302 öğrenciye, trafik eğitimi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de Evcil Hayvan Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir K...
        Balıkesir'de Evcil Hayvan Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir K...
        Balıkesir'de zabıtadan kaldırım işgaline sıkı denetim
        Balıkesir'de zabıtadan kaldırım işgaline sıkı denetim
        Müzik Akademisinde 'Kahvenin Rengi ile Müziğin Sesi' buluştu
        Müzik Akademisinde 'Kahvenin Rengi ile Müziğin Sesi' buluştu
        Ölen kardeşi için pamuk şekeri hayrı yaptı
        Ölen kardeşi için pamuk şekeri hayrı yaptı
        Havran'da Kur'an kursu ve müftülük hizmet binası çalışmaları incelendi
        Havran'da Kur'an kursu ve müftülük hizmet binası çalışmaları incelendi
        Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin "Binlerce yıldır kökleriyle bu to...
        Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin "Binlerce yıldır kökleriyle bu to...