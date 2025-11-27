Havran'da yapımı başlayan Kur'an Kursu ve müftülük binası inşaatı incelendi

Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni Kur'an kursu ve müftülük binası inşaatının yapımına başlandı.

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçede yapımına başlanan Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Evlice, beraberinde Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Müftüsü Sedat Karali ve AK Parti Havran İlçe Başkanı Sercan Şık ile birlikte inşaat alanını ziyaret etti.

Heyet, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Yapımı tamamlandığında ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Kur’an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası'nın kısa sürede hizmete girmesi hedefleniyor.

İncelemelerin ardından Kaymakam Evlice, binanın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.