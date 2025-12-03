Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı'daki çalışmaları inceledi

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremlerin yaşandığı Sındırgı ilçesinde ilk günden bu yana çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

        Giriş: 03.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:47
        İlçedeki çalışmaları inceleyen Ustaoğlu, gazetecilere, gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerde depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarının sarıldığını söyledi.

        Ustaoğlu, yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından hızla konut yapımına başlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Allah'a şükürler olsun, şu an açta, açıkta, dışarda herhangi bir vatandaşımız mevcut değil. İnşallah bir yıl içerisinde de bu konutlar bitirilerek biz depremin işte bu sıkıntısını, acısını hep beraber bertaraf etmiş olacağız. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten başta yine İçişleri Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız olmak üzere iki depremin olduğu ilk andan itibaren ilçemize göstermiş oldukları ilgi ve vermiş oldukları talimatlarla hep birlikte yaraları sarıyoruz. Sındırgı halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimden tekrar böyle bir felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

