        Balıkesir Haberleri

BUBFA, TÜBİTAK 2209-A'ya 43 proje gönderdi

        BUBFA, TÜBİTAK 2209-A'ya 43 proje gönderdi

        Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2025 yılı 1. dönem çağrısına 43 projeyle başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:55 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:55
        BUBFA, TÜBİTAK 2209-A'ya 43 proje gönderdi
        Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2025 yılı 1. dönem çağrısına 43 projeyle başvuruda bulundu.

        Fakültenin Turizm İşletmeciliği, Finans ve Bankacılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Uluslararası Ticaret bölümlerinden gelen 43 proje başvuru için kutlama programı düzenledi.

        Etkinliğe, proje sürecine katkı sunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve fakülte yönetiminin yanı sıra, öğrencilere danışmanlık yapan çok sayıda öğretim elemanı katıldı.

        Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, etkinlikte yaptığı konuşmada, fakülte öğrencilerinin projelere olan ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek, bu ivmenin BUBFA'nın akademik vizyonu açısından önem taşıdığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

