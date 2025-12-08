Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

        –Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasarlı yapılarda kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:59
        Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
        AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.

        Balıkesir Caddesi'nde 2 ve Camicedit Mahallesi'nde 1 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

