Sındırgı'da depremden etkilenen öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi, Okul Aile Birliği ve Kızılay Sındırgı Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler çeşitli aktivitelerle bir araya geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, deprem sonrası psikolojik olarak etkilenen ilkokul öğrencilerine destek sağlamak amacıyla Sındırgı Atatürk İlkokulunda moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.