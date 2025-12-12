Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da depremden etkilenen öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, deprem sonrası psikolojik olarak etkilenen ilkokul öğrencilerine destek sağlamak amacıyla Sındırgı Atatürk İlkokulunda moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:30
        Sındırgı'da depremden etkilenen öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, deprem sonrası psikolojik olarak etkilenen ilkokul öğrencilerine destek sağlamak amacıyla Sındırgı Atatürk İlkokulunda moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi, Okul Aile Birliği ve Kızılay Sındırgı Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler çeşitli aktivitelerle bir araya geldi.

        Programda çocukların sosyal etkileşimlerini artırmaya yönelik oyunlar, etkinlikler ve paylaşım çalışmaları yer aldı.

        Türk Kızılayı Derneği gönüllüleri de etkinliğe katılarak öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

