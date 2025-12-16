Sındırgı'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Yerli ürün tüketiminin hem ülke ekonomisine hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığı vurgulandı.

Kurtuluş İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Sındırgı’nın yöresel lezzetleri arasında yer alan tarhana çorbası ve keşkek ikram edildi. Etkinlikle, yerli üretimin desteklenmesi ve yöresel ürünlerin tanıtılması amaçlandı.

