Sındırgı'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Kurtuluş İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Sındırgı’nın yöresel lezzetleri arasında yer alan tarhana çorbası ve keşkek ikram edildi. Etkinlikle, yerli üretimin desteklenmesi ve yöresel ürünlerin tanıtılması amaçlandı.
Program kapsamında öğrencilere katma değerli üretim, tasarruf alışkanlıkları, bilinçli tüketim ve coğrafi işaretli ürünlerin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yerli ürün tüketiminin hem ülke ekonomisine hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığı vurgulandı.
Etkinliğin, öğrencilerde yerli malı bilincinin geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.