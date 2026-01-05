Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın cenazesi Bandırma'da defnedildi

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden 27 Aralık'ta ayrıldıktan sonra kaybolan ve dün Yukarıyapıcı Göleti'nde ölü bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cenazesi, Bandırma'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:26
        Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılan ve dün göletteki aracının içinde ölü bulunan Kumal'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Bursa Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Kumal'ın cenazesi, Bandırma'nın Doğa Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

        Kumal'ın cenazesi, daha sonra mahalle camisine götürüldü. Cenaze, ikindi vakti "helallik" alınmasının ve kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Kumal'ın yengesi Fatma ve ağabeyi İbrahim Kumal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

        Büyük üzüntü yaşayan Kumal'ın annesi Aynur Kumal, cenaze törenini araç içinden takip etti.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

        Ön otopsiden önce Elif'i kendisinin teşhis ettiğini anlatan Kumal, şöyle konuştu:

        "Onu morga koyarken ben öptüm kokladım, şimdi de toprağa koyacağım. Daha ne diyeyim. Buna sebep olanlar mutlu mu? Benim kardeşim kendi boğulsa bile suçlular cezalandırılsın. Süreci herkes takip etti. Herkes biliyor. İhmal olduğunu düşünüyorum. Biz küçük mutlu bir aileydik, bizim kimseye zararımız yoktu. Şimdi kardeşimizi buraya getirdik, toprağa koyacağız. Şikayetçi olmayı düşünüyoruz. Nerede ihmal varsa herkes cezasını çeksin istiyorum."

        - Olay

        Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Elif Kumal'ın bulunması amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütülmüş, çok sayıda noktada arama çalışması yapılmıştı. Çalışmalarda dün Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan araç içindeki Kumal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kumal'ın ön otopsi raporunda, "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiği tespitine yer verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

