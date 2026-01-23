Balıkesir Erdek'te bir tekne battı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde su alan bir tekne battı. İlçede dün akşam etkili olan yağmur sonrası su alan yat limanında bağlı tekne battı. İlgililer teknenin denizden çıkartılması için çalışma başlattı.

