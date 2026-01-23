Habertürk
        Balıkesir Erdek'te bir tekne battı

        Balıkesir Erdek'te bir tekne battı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde su alan bir tekne battı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:13
        Balıkesir Erdek'te bir tekne battı
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde su alan bir tekne battı.

        İlçede dün akşam etkili olan yağmur sonrası su alan yat limanında bağlı tekne battı.


        İlgililer teknenin denizden çıkartılması için çalışma başlattı.

