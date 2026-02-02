Habertürk
        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü.

        Giriş: 02.02.2026 - 22:51 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:51
        Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.

        İlçeye bağlı Yıldız Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün bir kısmında çökme yaşandı.

        Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.


        Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.



