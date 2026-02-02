Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü. İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi. İlçeye bağlı Yıldız Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün bir kısmında çökme yaşandı. Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

