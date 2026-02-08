Habertürk
Habertürk
        Yörük ve Türkmenlerden Sındırgı esnafına dayanışma ziyareti

        Yörük ve Türkmenlerden Sındırgı esnafına dayanışma ziyareti

        Balıkesir Yörük ve Türkmen Federasyonu üyeleri, depremlerden etkilenen Sındırgı ilçesini ziyaret ederek esnafa destek amacıyla alışveriş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 10:27 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:27
        Yörük ve Türkmenlerden Sındırgı esnafına dayanışma ziyareti
        Balıkesir Yörük ve Türkmen Federasyonu üyeleri, depremlerden etkilenen Sındırgı ilçesini ziyaret ederek esnafa destek amacıyla alışveriş yaptı.

        Federasyon bünyesindeki dernek başkanları ve üyelerden oluşan heyet, Sındırgı ilçe merkezinde esnafla bir araya geldi. İlçede kurulan Cumartesi Pazarı'nı ve depremde iş yerleri zarar gören esnaflar için oluşturulan AFAD Çarşısı'nı gezen grup, yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla alışveriş gerçekleştirdi.

        Balıkesir Yörük ve Türkmen Federasyonu Başkanı Yusuf Alfat, Sındırgı Meydanı'nda yaptığı açıklamada, ilçenin Yörük kültürü için önemine değindi.

        Dayanışma için toplandıklarını belirten Alfat, şunları kaydetti:


        "Bugün çok anlamlı bir buluşma için Sındırgı’dayız. Sındırgı bir Yörük yuvasıdır, bugün Yörüklerin otağındayız. Esnafımızı ve depremzede kardeşlerimizi ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz, görevimiz insanların gönlüne dokunmaktır."

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise ilçenin Milli Mücadele dönemindeki önemine ve köklü geçmişine dikkati çekti.

        Sındırgı'nın "kadim bir memleket" olduğunu vurgulayan Sak, şunları kaydetti:


        "Burası 12 müfrezeyi yöneten, Milli Mücadele'de ilk ve son kurşun sürecinde önemli rol oynamış kahramanların toprağıdır. Üç bin yıllık Yağcıbedir halısının ve Yörük kültürünün başkentidir. Yaşadığımız sarsıntıların ardından devletimiz, AFAD'ımız, Bakanlığımız ve belediyelerimizle bu kenti ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Yörük Türkmen Federasyonu'nun bugün burada olması bizim için büyük bir onurdur. Bu dayanışma ruhuyla yaralarımızı hep birlikte saracağız."

        Heyetle birlikte ilçeye gelen İsmet Göner de "Esnafımıza destek olmak için iki otobüsle geldik. Onlara dualarımızı ilettik, bol müşteriler temennisinde bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Ziyaret programı, heyetin ilçe genelindeki temaslarının ardından sona erdi.

