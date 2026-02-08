Gömeç Romanlar Derneğinden "Mübadele ve Romanlar" paneli

–Gömeç Romanlar Derneğince, Roman topluluklarının tarihsel yaşanmışlıklarının ele alındığı “Mübadele ve Romanlar” konulu panel, Gömeç Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Panelin açılışında konuşan Gömeç Romanlar Derneği Başkanı Barış Sak, tarihsel bir bakış açısıyla Roman vatandaşların toplumdaki yerine değindi.



Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Gürboğa’nın panelist olarak katıldığı programda, Kavala muhaciri Romanlardan oluşan 50 hanelik bir grubun Samsun’dan Tokat’a sevk edilmemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yazdığı tarihi telgraf üzerinden mübadele süreci ele alındı.



Panelde, Osmanlı’dan günümüze Roman vatandaşların karşılaştıkları zorluklar ve verdikleri mücadeleler, tarihi belgeler ışığında anlatıldı.

