        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Gömeç Romanlar Derneğinden "Mübadele ve Romanlar" paneli

        –Gömeç Romanlar Derneğince, Roman topluluklarının tarihsel yaşanmışlıklarının ele alındığı "Mübadele ve Romanlar" konulu panel, Gömeç Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 10:32 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:32
        Gömeç Romanlar Derneğinden "Mübadele ve Romanlar" paneli
        –Gömeç Romanlar Derneğince, Roman topluluklarının tarihsel yaşanmışlıklarının ele alındığı "Mübadele ve Romanlar" konulu panel, Gömeç Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Panelin açılışında konuşan Gömeç Romanlar Derneği Başkanı Barış Sak, tarihsel bir bakış açısıyla Roman vatandaşların toplumdaki yerine değindi.

        Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Gürboğa’nın panelist olarak katıldığı programda, Kavala muhaciri Romanlardan oluşan 50 hanelik bir grubun Samsun’dan Tokat’a sevk edilmemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yazdığı tarihi telgraf üzerinden mübadele süreci ele alındı.

        Panelde, Osmanlı’dan günümüze Roman vatandaşların karşılaştıkları zorluklar ve verdikleri mücadeleler, tarihi belgeler ışığında anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

