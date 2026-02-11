Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 36 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 01:31 Güncelleme: 11.02.2026 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 36 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce "Cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 36 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'nin ilçede olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Harekete geçen Edremit Asayiş Büro Amirliği ve Motosikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla firari hükümlü B.K'yi yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 36 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de 36 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Bandırma'da görevli Polis Memuru Murat Saçan son yolculuğuna uğurlandı
        Bandırma'da görevli Polis Memuru Murat Saçan son yolculuğuna uğurlandı
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
        Milli Sporcu Ömer Pullu'nun hedefi Türkiye şampiyonluğu
        Milli Sporcu Ömer Pullu'nun hedefi Türkiye şampiyonluğu
        Burhaniyeliler kan bağışı paptı
        Burhaniyeliler kan bağışı paptı
        Burhaniye'de Korkma Gençliğin Ruhu Burada konulu bilgi yarışması yapıldı
        Burhaniye'de Korkma Gençliğin Ruhu Burada konulu bilgi yarışması yapıldı