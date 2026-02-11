Manyas'ta çeltik sezonu öncesi planlama ve istişare toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik sezonu öncesi planlama ve istişare toplantısı yapıldı.



Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Mustafa Bayram başkanlığında komisyon üyelerinin ve çeltik üreticilerinin katılımları ile Manyas Müftülüğü Toplantı Salonu'nda yapılan programda üreticilerle istişare gerçekleştirildi.





Kaymakam Bayram, geçen yıl 85 bin 532 dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirterek, göreve geldiğinden beri yaz aylarında çeltik sezonunda ilçedeki sivrisinek yoğunluğundan dolayı şikayetler geldiğini anlattı.





Sivrisinekle etkin mücadele edeceklerini dile getiren Bayram, şunları kaydetti:





"Çeltik ilçemiz için önemli ancak biz diğer üreticilerimiz ve vatandaşlarımızı da düşünmek zorundayız. Sizler de komşularınızın farklı bitki eken tarlalarına kul hakkına girmemek için ekim sırasında sızdırmazlık kanallarınızı yapın, aksi halde şikayet anında biz cezai müeyyide uygulamak zorunda kalıyoruz. Ruhsat ücretlerini bu yıla mahsus olarak artırmak istiyoruz."





Bayram bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacağını tahmin ettiklerini, Manyas Barajı'nda doluluk oranının yüzde 72 olduğunu söyledi.



