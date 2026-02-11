Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Manyas'ta çeltik sezonu öncesi planlama ve istişare toplantısı yapıldı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik sezonu öncesi planlama ve istişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manyas'ta çeltik sezonu öncesi planlama ve istişare toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik sezonu öncesi planlama ve istişare toplantısı yapıldı.

        Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Mustafa Bayram başkanlığında komisyon üyelerinin ve çeltik üreticilerinin katılımları ile Manyas Müftülüğü Toplantı Salonu'nda yapılan programda üreticilerle istişare gerçekleştirildi.


        Kaymakam Bayram, geçen yıl 85 bin 532 dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirterek, göreve geldiğinden beri yaz aylarında çeltik sezonunda ilçedeki sivrisinek yoğunluğundan dolayı şikayetler geldiğini anlattı.


        Sivrisinekle etkin mücadele edeceklerini dile getiren Bayram, şunları kaydetti:


        "Çeltik ilçemiz için önemli ancak biz diğer üreticilerimiz ve vatandaşlarımızı da düşünmek zorundayız. Sizler de komşularınızın farklı bitki eken tarlalarına kul hakkına girmemek için ekim sırasında sızdırmazlık kanallarınızı yapın, aksi halde şikayet anında biz cezai müeyyide uygulamak zorunda kalıyoruz. Ruhsat ücretlerini bu yıla mahsus olarak artırmak istiyoruz."


        Bayram bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacağını tahmin ettiklerini, Manyas Barajı'nda doluluk oranının yüzde 72 olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de, "Selanik'ten Balıkesir'e Atatürk Ezgileri" konseri
        Balıkesir'de, "Selanik'ten Balıkesir'e Atatürk Ezgileri" konseri
        Balıkesir'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Balıkesir'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Balıkesir'de 36 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de 36 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Bandırma'da görevli Polis Memuru Murat Saçan son yolculuğuna uğurlandı
        Bandırma'da görevli Polis Memuru Murat Saçan son yolculuğuna uğurlandı
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
        Milli Sporcu Ömer Pullu'nun hedefi Türkiye şampiyonluğu
        Milli Sporcu Ömer Pullu'nun hedefi Türkiye şampiyonluğu