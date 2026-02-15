Canlı
        Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

        Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi.

        Giriş: 15.02.2026 - 22:38 Güncelleme: 15.02.2026 - 22:38
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi.

        Altınoluk Mahallesi'ndeki kordon boyunda dalgalar sahili aştı. Bu nedenle yürüyüş yolları suyla kaplandı.

        Sahildeki bazı kafe ve restoranlar, deniz suyunun işletmelerin içine girmesi nedeniyle hasar gördü.

        Ayvalık ilçesinde de etkili olan lodos, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki sahilde bağlı küçük teknelerin bazılarının alabora olmasına neden olurken, Alibey Adası (Cunda) kordonunda da su birikintileri oluştu.

        Öte yandan fırtınanın etkisinden korunmak isteyen çok sayıda yük gemisi, Edremit Körfezi'ne demir attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

