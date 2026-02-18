Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Ayvalık'ta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucunun ele geçildiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık'ta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucunun ele geçildiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


        Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ateşli silahlarla gerçekleştirilebilecek suçların önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan 7 zanlının ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 183 farklı çaplarda tabanca fişeği, 90 av tüfeği kartuşu ve 0,80 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon; silah ve uyuşturucu ele geçi...
        Ayvalık'ta 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon; silah ve uyuşturucu ele geçi...
        Balıkesir Teknokent ile Teknopark İstanbul arasında iş birliği protokolü
        Balıkesir Teknokent ile Teknopark İstanbul arasında iş birliği protokolü
        Balıkesirspor'da iki sakat
        Balıkesirspor'da iki sakat
        Güney Marmara'da bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi
        Güney Marmara'da bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi
        Altıeylül zabıtasından ramazan öncesi sıkı denetim Altıeylül zabıtasından m...
        Altıeylül zabıtasından ramazan öncesi sıkı denetim Altıeylül zabıtasından m...
        Ramazan ayı, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla karşılanacak
        Ramazan ayı, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla karşılanacak