        Sındırgı'da meslek lisesi mutfağına malzeme desteği sağlandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak'ın girişimiyle, Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri alanı mutfağına ekipman desteği yapıldı.

        Giriş: 07.03.2026 - 15:40
        Sındırgı'da meslek lisesi mutfağına malzeme desteği sağlandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak'ın girişimiyle, Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri alanı mutfağına ekipman desteği yapıldı.


        İlçeye ziyarette bulunan Doç. Dr. Bucak, eski öğrencisi Nurgül Paksu'nun öğretmenlik yaptığı lisenin mutfak altyapısındaki eksikleri fark etmesi üzerine yardım çalışması başlattı. Bucak'ın desteği ve çeşitli firmaların katkılarıyla temin edilen endüstriyel mutfak malzemeleri, düzenlenen etkinlikle okula teslim edildi.


        Doç. Dr. Turgay Bucak, yaptığı açıklamada, depremin yaralarını eğitimle sarmayı hedeflediklerini söyledi.


        Öğrencilerin sektörün standartlarına uygun eğitim almalarının önemine değinen Bucak, "Bu vesileyle Sındırgı'da gastronomi turizminin artırılmasını hedefliyoruz. Buradan ileride sektöre çok iyi yetişmiş elemanların çıkacağına inanıyorum." dedi.


        Lisenin müdür başyardımcısı Volkan Yolalan ise deprem sonrası süreçte bu desteğin öğrencilerin motivasyonunu artırdığına değinerek, sağlanan modern altyapı sayesinde eğitimin kalitesinin daha da yükseleceğini vurguladı.

